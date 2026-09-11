Летіла "Бандероль" та дрони, майже 20 "прильотів": як ППО відбила нічний удар РФ

Уночі проти 11 вересня Росія атакувала Україну ракетою "Бандероль" і роєм зі 161 ударного дрона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили Збройних сил України.
Ворог застосував ракету S8000 "Бандероль", яку запустили з Бєлгородської області РФ. Також по Україні летіли 161 ударний дрон типу Shahed, у тому числі реактивні, дрони "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія".
Цілі летіли одразу з кількох напрямків:
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, оператори безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони.
За попередніми даними, станом на 8 ранку, протиповітряна оборона збила або подавила 138 ворожих безпілотників - "шахедів", "Гербер" та дронів інших типів.
Засоби повітряного нападу влучили одразу у 19 локаціях. Ще у трьох місцях впали уламки збитих цілей.
Тим часом у Дніпровському районі Києва вночі спалахнула пожежа у 9-поверховому житловому будинку після удару ворожого дрона.
Постраждали восьмеро людей: двоє отримали опіки і потрапили до лікарні, ще одна дівчина - осколкове поранення.
Нагадаємо, що напередодні росіяни також атакували Київську область, де через ворожий дрон загорівся цивільний склад у Бучанському районі.
Тоді пошкодження отримали 17 об'єктів, а одна людина загинула.