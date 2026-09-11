Летела "Бандероль" и дроны, почти 20 "прилетов": как ПВО отразила ночной удар РФ

Чем атаковала Россия

Враг применил ракету S8000 "Бандероль", запущенную из Белгородской области РФ. Также по Украине летели 161 ударный дрон типа Shahed, в том числе реактивные, дроны "Гербера" и имитаторы "Пародия".

Цели летели сразу по нескольким направлениям:

Орел;

Курск;

Приморско-Ахтарск;

временно оккупированный Донецк;

Гвардейское на временно оккупированном полуострове Крым.

Как отражали налет

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, операторы беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным, на 8 утра, противовоздушная оборона сбила или подавила 138 вражеских беспилотников - "шахедов", "Гербер" и дронов других типов.

Средства воздушного приступа попали сразу в 19 локациях. Еще в трех местах рухнули обломки сбитых целей.

Тем временем, в Днепровском районе Киева ночью вспыхнул пожар в 9-этажном жилом доме после удара вражеского дрона.