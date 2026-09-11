Летела "Бандероль" и дроны, почти 20 "прилетов": как ПВО отразила ночной удар РФ

Ночью против 11 сентября Россия атаковала Украину ракетой "Бандероль" и роем из 161 ударного дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.
Враг применил ракету S8000 "Бандероль", запущенную из Белгородской области РФ. Также по Украине летели 161 ударный дрон типа Shahed, в том числе реактивные, дроны "Гербера" и имитаторы "Пародия".
Цели летели сразу по нескольким направлениям:
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, операторы беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.
По предварительным данным, на 8 утра, противовоздушная оборона сбила или подавила 138 вражеских беспилотников - "шахедов", "Гербер" и дронов других типов.
Средства воздушного приступа попали сразу в 19 локациях. Еще в трех местах рухнули обломки сбитых целей.
Тем временем, в Днепровском районе Киева ночью вспыхнул пожар в 9-этажном жилом доме после удара вражеского дрона.
Пострадали восемь человек: двое получили ожоги и попали в больницу, еще одна девушка - осколочное ранение.
Напомним, что накануне россияне также атаковали Киевскую область, где из-за вражеского дрона загорелся гражданский склад в Бучанском районе.
Тогда повреждения получили 17 объектов, а один человек погиб.