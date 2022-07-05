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Летели с Черного моря. Украинские ПВО сбили три российские ракеты

Фото: украинские военные сбили три ракеты (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три российские крылатые ракеты, которые были выпущены из акватории Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Воздушных сил ВСУ.

"Сегодня, около 20:00, российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами морского базирования с акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что подразделения противовоздушной обороны ''Запад'' сбили три ракеты.

Напомним, сегодня в ходе вечерней воздушной тревоги были зафиксированы прилеты ракет в Хмельницком районе.

По уточненной информации, в результате удара на территории Ярмолинецкой общины травмирован один человек, погибших нет.

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