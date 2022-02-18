Летальність від "ковіду" в Україні впала у 4 рази в порівнянні з "Дельта-хвилею", - МОЗ

Частота госпіталізацій в Україні зменшилася у 2-3 рази у порівнянні з "Дельта-хвилею" коронавірусу. А летальність від "ковіду" зменшилася у чотири рази - з 2,0% до 0,5%.

За його словами, завдяки вакцинації понад 50% дорослого населення України, ми зараз спостерігаємо значно нижчі цифри навантаження на систему охорони здоров’я та "ковідної" смертності.

"Смертність - відкладений показник. Показник смертності починає зростати і, відповідно, спадати на 2-3 тижні пізніше, ніж випадки і госпіталізації. Таким чином, зараз у Україні зростає смертність, і, очікується, буде залишатися стабільно високою ще близько двох тижнів",- уточнив очільник МОЗ.

За його словами, ряд країн Європи мають відмінну систему визначення поняття "ковід-смертей". В Данії це лише смерті не пізніше 30 днів з моменту першого позитивного ПЛР. В Іспанії та Франції фіксуються тільки лабораторно підтверджені госпітальні смерті. В Англії - на розсуд і висновок лікаря, і результати лабораторного тесту не грають значної ролі.

Це ще одна причина певного завищення даних за "ковідній" смертності в Україні у порівнянні з окремими європейськими країнами, зазначив голова МОЗ.

"За даними аналітичної бази Оксфордського університету, поточний рівень "ковідної" смертності в Україні є на 9% нижчим, ніж у Польщі та на 11% нижчим, ніж в Іспанії, наприклад", - сказав Ляшко.