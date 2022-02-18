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Летальність від "ковіду" в Україні впала у 4 рази в порівнянні з "Дельта-хвилею", - МОЗ

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Україна, П'ятниця 18 лютого 2022 10:34
Летальність від "ковіду" в Україні впала у 4 рази в порівнянні з "Дельта-хвилею", - МОЗ Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

Частота госпіталізацій в Україні зменшилася у 2-3 рази у порівнянні з "Дельта-хвилею" коронавірусу. А летальність від "ковіду" зменшилася у чотири рази - з 2,0% до 0,5%.

Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, завдяки вакцинації понад 50% дорослого населення України, ми зараз спостерігаємо значно нижчі цифри навантаження на систему охорони здоров’я та "ковідної" смертності.

"Смертність - відкладений показник. Показник смертності починає зростати і, відповідно, спадати на 2-3 тижні пізніше, ніж випадки і госпіталізації. Таким чином, зараз у Україні зростає смертність, і, очікується, буде залишатися стабільно високою ще близько двох тижнів",- уточнив очільник МОЗ.

За його словами, ряд країн Європи мають відмінну систему визначення поняття "ковід-смертей". В Данії це лише смерті не пізніше 30 днів з моменту першого позитивного ПЛР. В Іспанії та Франції фіксуються тільки лабораторно підтверджені госпітальні смерті. В Англії - на розсуд і висновок лікаря, і результати лабораторного тесту не грають значної ролі.

Це ще одна причина певного завищення даних за "ковідній" смертності в Україні у порівнянні з окремими європейськими країнами, зазначив голова МОЗ.

"За даними аналітичної бази Оксфордського університету, поточний рівень "ковідної" смертності в Україні є на 9% нижчим, ніж у Польщі та на 11% нижчим, ніж в Іспанії, наприклад", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 11 місяців 2021 оку в Україні померло 649 999 осіб. Це на 100 827 смертей (на 18,4%) більше, ніж за січень-листопад 2020 року, коли померло 549 172 осіб.

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