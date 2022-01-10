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Летальное оружие и инструкторы для ВСУ. Литва увеличит военную поддержку Украине

Автор: Мария Кучерявец

Совет гособороны Литвы утвердил план военной поддержки для Украины. В частности, речь идет об увеличении количества инструкторов для украинской армии и летальную оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, план поддержки Украины включает ряд практических мероприятий, в частности, увеличение количества инструкторов в тренировочной миссии и некоторую материальную помощь.

"Эта материальная помощь - это летальное, нелетальное оружие и гуманитарная помощь - например, продление программы лечения и реабилитации для украинских военных", - пояснил он.

Кроме этого, Литва намерена в ближайшее время передать Украине системы ночного видения. Сейчас литовское правительство готовит соответствующее решение.

Напомним, 21 декабря состоялась встреча министров обороны Литвы, Латвии и Эстонии. Тогда стороны подняли вопрос ситуации у границ Украины и договорились об оказании военной помощи стране.

Добавим, на фоне угрозы вторжения России в Украину чешская сторона намерена усилить военное сотрудничество с Киевом.

Кроме того, в Канаде не исключают вероятности отправления оружия Украине из-за наращивания Россией войск у украинских границ.

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