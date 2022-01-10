Летальное оружие и инструкторы для ВСУ. Литва увеличит военную поддержку Украине

Совет гособороны Литвы утвердил план военной поддержки для Украины. В частности, речь идет об увеличении количества инструкторов для украинской армии и летальную оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, план поддержки Украины включает ряд практических мероприятий, в частности, увеличение количества инструкторов в тренировочной миссии и некоторую материальную помощь.
"Эта материальная помощь - это летальное, нелетальное оружие и гуманитарная помощь - например, продление программы лечения и реабилитации для украинских военных", - пояснил он.
Кроме этого, Литва намерена в ближайшее время передать Украине системы ночного видения. Сейчас литовское правительство готовит соответствующее решение.
Напомним, 21 декабря состоялась встреча министров обороны Литвы, Латвии и Эстонии. Тогда стороны подняли вопрос ситуации у границ Украины и договорились об оказании военной помощи стране.
Добавим, на фоне угрозы вторжения России в Украину чешская сторона намерена усилить военное сотрудничество с Киевом.
Кроме того, в Канаде не исключают вероятности отправления оружия Украине из-за наращивания Россией войск у украинских границ.