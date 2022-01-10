Летальное оружие и инструкторы для ВСУ. Литва увеличит военную поддержку Украине

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, план поддержки Украины включает ряд практических мероприятий, в частности, увеличение количества инструкторов в тренировочной миссии и некоторую материальную помощь.

"Эта материальная помощь - это летальное, нелетальное оружие и гуманитарная помощь - например, продление программы лечения и реабилитации для украинских военных", - пояснил он.

Кроме этого, Литва намерена в ближайшее время передать Украине системы ночного видения. Сейчас литовское правительство готовит соответствующее решение.