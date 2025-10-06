Леся Нікітюк показала наймодніші чоботи на осінь 2025

Який "лук" вибрала Нікітюк

Сукня в білизняному стилі

Основа образу - кремова сукня на тонких бретелях, яка схожа на нічну сорочку. Така річ створює дуже жіночний і романтичний силует і є ключовим елементом стилю "білизна навипуск", що залишається в тренді.

Низ сукні прикрашений мереживом, що надає образу легкості та вишуканості.

Леся Нікітюк (скриншот)

Сорочка в клітинку, зав'язана на поясі

Цей елемент являє собою дуже цікаве стилістичне рішення. Сорочка в чорно-білу клітинку, недбало зав'язана на талії, виконує роль імпровізованої спідниці або акценту на поясі.

Чорна шкіряна куртка

Зверху накинута об'ємна куртка чорного кольору, яка надає образу структурності. Це створює цікавий контраст між м'яким, жіночним низом і більш грубим, структурованим верхом.

Нікітюк показала, як одягатися восени 2025 (скриншот)

Чоботи

Головний акцент образу - високі чоботи-труби кремового відтінку. Вони мають вільну, широку халяву і загострений мис. Цей фасон є одним із найбажаніших у поточному осінньому сезоні, адже він ідеально пасує до спідниць, суконь і навіть джинсів, надаючи образу стильної недбалості.

Телеведуча доповнила сміливий "лук" напівпрозорими капроновими колготками та білими гетрами, які визирають з-під чобіт.

Також телеведуча продемонструвала ще два образи з цими чобітьми - з шортами-бермудами та ультракоротким міні.

Леся Нікітюк показала трендове взуття на осінь (скриншот)

Чому високі чоботи в тренді у 2025 році

Відродження класики із сучасним акцентом

Високі чоботи на підборах знову в моді, але тепер вони набувають нових форм і деталей.

Світові бренди представили моделі з нестандартними підборами та незвичних забарвлень. Такі чоботи стали не тільки елементом одягу, а й вираженням індивідуальності та стилю.

Леся Нікітюк показала, як носити високі чоботи (скриншот)

Практичність і комфорт

Сучасні високі чоботи поєднують естетику з комфортом. Завдяки використанню якісних матеріалів, як-от натуральна шкіра і замша, та вдосконаленим конструкціям, вони забезпечують зручність навіть під час тривалого носіння.

Це дає змогу поєднувати стиль із практичністю в повсякденному житті.

Універсальність у стилізації

Високі чоботи на підборах легко інтегруються в різні стилі. Їх можна поєднувати з класичними костюмами для створення ділового образу, вечірніми сукнями для елегантного вигляду або з джинсами та светром для повсякденного стилю.

Ця універсальність робить їх must-have елементом гардероба кожної модниці.

Вплив зірок

Знаменитості та впливові фігури моди активно підтримують тренд високих чобіт на підборах. Їх можна побачити на червоних доріжках, вуличних стилях і модних показах. Це сприяє популяризації цього виду взуття серед широкої аудиторії та надихає на нові стилістичні експерименти.

Леся Нікітюк задає тренди (скриншот)