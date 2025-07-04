Леся Нікітюк похизувалася стрункою фігурою в яскравому купальнику (фото)

Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно народила первістка, продемонструвала фігуру в купальнику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в Instagram знаменитості.
Ведуча продемонструвала на фото, як змінилася її фігура після народження сина.
"Мамського блогу не буде, Playboy зв'яжіться зі мною", - з гумором підписала фото Нікітюк.
Леся Нікітюк у купальнику (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Для відпочинку біля басейну Нікітюк обрала яскраво-блакитний купальник-бікіні, який вигідно підкреслив її груди. Верхня частина має трикутну форму ліфа - це досить поширена модель, яку останнім часом обирають багато знаменитостей.
Також вона доповнила свій пляжний лук чорною кепкою з білим написом "MOTHER" (мама).
Цей напис може бути цікавим елементом, що додає певний контекст до образу або грає на контрасті з іншими елементами.
Нікітюк показала фото в купальнику (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Фоловери Лесі тут же почали коментувати її фото, зазначивши, що вона має чудовий вигляд після пологів:
Нагадаємо, менш як місяць тому Нікітюк вперше стала мамою. Своєму коханому - військовому Дмитру Бабчуку вона народила сина.
Через тиждень після пологів вона показала, який вигляд має її фігура і, зокрема, живіт. Практично відразу на неї посипалися коментарі хейтерів, що нібито живіт жінки, яка народжувала, не може мати такий вигляд, і сина Нікітюк народила сурогатна мама.
Як виглядає Нікітюк після пологів (скриншот)
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