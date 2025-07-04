Леся Нікітюк похизувалася стрункою фігурою в яскравому купальнику (фото)

Нікітюк показала фігуру в купальнику

Ведуча продемонструвала на фото, як змінилася її фігура після народження сина.

"Мамського блогу не буде, Playboy зв'яжіться зі мною", - з гумором підписала фото Нікітюк.

Леся Нікітюк у купальнику (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Який купальник вибрала Леся Нікітюк

Для відпочинку біля басейну Нікітюк обрала яскраво-блакитний купальник-бікіні, який вигідно підкреслив її груди. Верхня частина має трикутну форму ліфа - це досить поширена модель, яку останнім часом обирають багато знаменитостей.

Також вона доповнила свій пляжний лук чорною кепкою з білим написом "MOTHER" (мама).

Цей напис може бути цікавим елементом, що додає певний контекст до образу або грає на контрасті з іншими елементами.

Нікітюк показала фото в купальнику (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Як відреагували в мережі

Фоловери Лесі тут же почали коментувати її фото, зазначивши, що вона має чудовий вигляд після пологів:

"Я можу поки повести мамський за тебе", - написала Даша Астаф'єва

"Вері хот сексі мама. Вогник - вогник, жарко - жарко"

"Леся, ти відьма. Як так можна афігенно виглядати?"

"Це, мабуть, перша така молода матуся, яка кайфує"

"Красуня"

"Викличте поліцію, незаконно так виглядати після пологів"

"Ще один плювок в обличчя всім хейтерам про сурогатне материнство!".

Нагадаємо, менш як місяць тому Нікітюк вперше стала мамою. Своєму коханому - військовому Дмитру Бабчуку вона народила сина.

Через тиждень після пологів вона показала, який вигляд має її фігура і, зокрема, живіт. Практично відразу на неї посипалися коментарі хейтерів, що нібито живіт жінки, яка народжувала, не може мати такий вигляд, і сина Нікітюк народила сурогатна мама.

Як виглядає Нікітюк після пологів (скриншот)