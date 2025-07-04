Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой в ярком купальнике (фото)

Никитюк показала фигуру в купальнике

Ведущая продемонстрировала на фото, как изменилась ее фигура после рождения сына.

"Мамского блога не будет, Playboy свяжитесь со мной", - с юмором подписала фото Никитюк.

Леся Никитюк в купальнике (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Какой купальник выбрала Леся Никитюк

Для отдыха возле бассейна Никитюк выбрала ярко-голубой купальник-бикини, который выгодно подчеркнул ее грудь. Верхняя часть имеет треугольную форму лифа - достаточно распространенная модель, которую в последнее время выбирают многие знаменитости.

Также она дополнила свой пляжный лук черной кепкой с белой надписью "MOTHER" (мама).

Эта надпись может быть интересным элементом, добавляющим определенный контекст к образу или играющим на контрасте с другими элементами.

Никитюк показала фото в купальнике (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Леси тут же принялись комментировать ее фото, отметив, что она отлично выглядит после родов:

"Я могу пока вести мамский за тебя", - написала Даша Астафьева

"Вери хот секси мама. Вогник - вогник, жарко - жарко"

"Леся, ты ведьма. Как так можно афигенно выглядеть?"

"Это, пожалуй, первая такая кайфующая молодая мамочка"

"Красотка"

"Вызовите полицию, незаконно так выглядеть после родов"

"Еще один плевок в лицо всем хейтерам о суррогатном материнстве!".

Напомним, менее месяца назад Никитюк впервые стала мамой. Своему возлюбленному - военному Дмитрию Бабчуку она родила сына.

Через неделю после родов она показала, как выглядит ее фигура и, в частности, живот. Практически сразу на нее посыпались комментарии хейтеров, что якобы живот рожавшей женщины не может так выглядеть, и сына Никитюк родила суррогатная мама.

Как выглядит Никитюк после родов (скриншот)