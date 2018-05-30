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В лесопарках Киева усиливают противопожарную охрану

НовостиОбщество    30.05.2018 - 16:22
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В Киеве запретят въезд в "Конча-Заспы", Дарницкого и Святошинского лесопарков

В Киеве в связи с повышением уровня пожарной опасности на летний период будет усилен противопожарную охрану лесопарков столицы. Соответствующее распоряжение приняла Киевская городская государственная администрация (КГГА).

В частности, предприятие "Киевзеленбуд" создало оперативный штаб по ликвидации пожаров.

"Приведены в состояние полной технической готовности противопожарную технику, наблюдательные башни и средства связи в городских лесопарковых хозяйствах", - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение всего периода повышенной пожарной опасности запрещается заезд на территорию Дарницкого и Святошинского лесопарков и лесопарка "Конча-Заспа" (кроме транзитных путей). Для этого дороги и въезды в леса закроют шлагбаумами.

Также оперативный штаб будет выявлять стихийные свалки и ликвидировать захламленность лесопарков.

Отмечается, что общая площадь территорий городских лесов, которые подчинены "Киевзеленбуду", составляет 31 тыс. 628 га.

Напомним, в Киеве до 1 июня ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Украине 29 мая - 1 июня сохранится чрезвычайная пожароопасность, - ГСЧС Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине
Теги публикации: Служба безопасности Украины, пожарная опасность  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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