У лісопарках Києва посилюють протипожежну охорону

У Києві заборонять в'їзд до "Конча-Заспи", Дарницького і Святошинського лісопарків
У Києві в зв’язку з підвищенням рівня пожежної небезпеки на літній період буде посилено протипожежну охорону лісопарків столиці. Відповідне розпорядження ухвалила Київська міська державна адміністрація (КМДА).
Зокрема, підприємство "Київзеленбуду" створило оперативний штаб із ліквідації пожеж.
"Приведено до стану повної технічної готовності протипожежну техніку, спостережні вежі та засоби звʼязку в міських лісопаркових господарствах", - йдеться у повідомленні.
Крім того, протягом усього періоду підвищеної пожежної небезпеки заборонено заїзд на територію Дарницького та Святошинського лісопарків та лісопарку "Конча-Заспа" (крім транзитних шляхів). Для цього дороги та в'їзди до лісів закриють шлагбаумами.
Також оперативний штаб виявлятиме стихійні сміттєзвалища та ліквідовуватиме захаращеність лісопарків.
Зазначається, що загальна площа територій міських лісів, які підпорядковано "Київзеленбуду", становить 31 тис. 628 га.
Нагадаємо, у Києві до 1 червня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.