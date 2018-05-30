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У лісопарках Києва посилюють протипожежну охорону

НовиниСуспільство    30.05.2018 - 16:22
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

У Києві заборонять в'їзд до "Конча-Заспи", Дарницького і Святошинського лісопарків

У Києві в зв’язку з підвищенням рівня пожежної небезпеки на літній період буде посилено протипожежну охорону лісопарків столиці. Відповідне розпорядження ухвалила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Зокрема,  підприємство "Київзеленбуду" створило оперативний штаб із ліквідації пожеж.

"Приведено до стану повної технічної готовності протипожежну техніку, спостережні вежі та засоби звʼязку в міських лісопаркових господарствах", - йдеться у повідомленні.

Крім того, протягом усього періоду підвищеної пожежної небезпеки заборонено заїзд на територію Дарницького та Святошинського лісопарків та лісопарку  "Конча-Заспа" (крім транзитних шляхів). Для цього дороги та в'їзди до лісів закриють шлагбаумами.

Також оперативний штаб виявлятиме стихійні сміттєзвалища та ліквідовуватиме захаращеність лісопарків.

Зазначається, що загальна площа територій міських лісів, які підпорядковано "Київзеленбуду", становить 31 тис. 628 га.

Нагадаємо, у Києві до 1 червня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

В Україні 29 травня - 1 червня зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека, - ДСНС Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні
Теги публікації: Служба безпеки України, пожарная опасность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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