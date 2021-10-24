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После лесных пожаров Калифорнии придется уничтожить 10 тысяч деревьев

Автор: Наталья Скороход

Калифорнии после масштабных лесных пожаров придется уничтожить 10 тысяч деревьев. Спасатели считают поврежденные деревья опасными для людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Национальные парки Секвойя и Кингз-Каньон предупредили, что близлежащая автомагистраль Generals Highway будет закрыта для посетителей, поскольку они могут создать барьеры для чрезвычайных ситуаций и пожаротушения.

Спасатели займуться вырубкой деревьев, ослабленных пожарами, засухой, болезнями или возрастом. Всего планируется уничтожить и обрезать ветки 10 тысячам деревьев.

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Напомним, что в Калифорнии от пожара спасали самое гигантское дерево. Его накрыли специальным "одеялом".

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