После лесных пожаров Калифорнии придется уничтожить 10 тысяч деревьев

Национальные парки Секвойя и Кингз-Каньон предупредили, что близлежащая автомагистраль Generals Highway будет закрыта для посетителей, поскольку они могут создать барьеры для чрезвычайных ситуаций и пожаротушения.

Спасатели займуться вырубкой деревьев, ослабленных пожарами, засухой, болезнями или возрастом. Всего планируется уничтожить и обрезать ветки 10 тысячам деревьев.

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