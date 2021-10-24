Після лісових пожеж Каліфорнії доведеться знищити 10 тисяч дерев

Національні парки Секвойя та Кінгс-Каньйон попередили, що сусідня автомагістраль Generals Highway буде закрита для відвідувачів, оскільки вони можуть створити бар'єри для надзвичайних ситуацій та пожежогасіння.

Рятувальники займуться вирубкою дерев, ослаблених пожежами, посухою, хворобами або віком. Всього планується знищити та обрізати гілки 10 тисячам дерев.

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