Після лісових пожеж Каліфорнії доведеться знищити 10 тисяч дерев

Каліфорнії після масштабних лісових пожеж доведеться знищити 10 тисяч дерев. Рятувальники вважають пошкоджені дерева небезпечними для людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Національні парки Секвойя та Кінгс-Каньйон попередили, що сусідня автомагістраль Generals Highway буде закрита для відвідувачів, оскільки вони можуть створити бар'єри для надзвичайних ситуацій та пожежогасіння.
Рятувальники займуться вирубкою дерев, ослаблених пожежами, посухою, хворобами або віком. Всього планується знищити та обрізати гілки 10 тисячам дерев.
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Нагадаємо, що у Каліфорнії від пожежі рятували саме гігантське дерево. Його накрили спеціальною "ковдрою".