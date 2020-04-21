Лесные пожары в Житомирской области: осталось два очага огня

В Житомирской области спасатели продолжают ликвидацию лесных пожаров. Осталось два не локализованных ячейки огня, передает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что огонь тушат на территории нескольких лесхозов (ГП "Овруцкое ЛГ", "Овруцкое СЛГ", "Словечанське ЛГ" и "Словечанський лесхоз АПК"). Здесь продолжается тушение отдельных очагов тления травянного настила, пней и древесины.

"Остается 2 не локализованные очага горения - вблизи сел Жолудевка, Грусть, Острова и Мацьки... На других очагах продолжаются работы по тушению пожаров внутри локализованных участков", - отметили в ГСЧС.

К тушению привлечены 1 тысяча 69 спасателей и 155 спецмашин.

Напомним, Европейский союз готов предоставить Украине комплексную поддержку для борьбы с пожарами в Чернобыльской зоне.

Указываем, Национальная гвардия Украины проводит протидиверсионную спецоперацию по выявлению поджигателей в лесах Житомирской области и Чернобыльской зоны отчуждения.