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ЕС готов оказать поддержку Украине для борьбы с пожарами в Чернобыльской зоне

Новости » Общество     21.04.2020 - 00:56
ЕС готов оказать поддержку Украине для борьбы с пожарами в Чернобыльской зоне
Иллюстративное фото (kyivobl.dsns.gov.ua)

ЕС будет мониторить ситуацию с лесными пожарами в Украине

Европейский союз готов предоставить Украине комплексную поддержку для борьбы с пожарами в Чернобыльской зоне. Об этом сообщил посол Украины в ЕС и Бельгии Николай Точицкий.

По его словам, он имел разговор с еврокомиссаром по вопросам кризисного менеджмента Янезом Ленарчичем, который заверил, что Евросоюз готов поддержать Украину в урегулировании ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне.

Еврокомиссар Янез Ленарчич отметил, что ЕС будет мониторить ситуацию с лесными пожарами в Украине в зоне отчуждения.

"Рад был услышать, что ситуация под контролем. ЕС будет и дальше вести мониторинг и будет и дальше готов оказать помощь, пока пожары не будут полностью ликвидированы", - сообщил он.

Еврокомиссар уточнил, что мониторинг будет проводиися с помощью Системы реагирования на чрезвычайные ситуации Copernicus Европейской комиссии.

По данным этой системы спутникового мониторинга, пожара в Чернобыльской зоне вспыхнули еще 2 апреля, хотя в Украине о них официально сообщили 4 апреля.

ЕС готов оказать поддержку Украине для борьбы с пожарами в Чернобыльской зонеЕС готов оказать поддержку Украине для борьбы с пожарами в Чернобыльской зоне

Напомним, Национальная гвардия Украины проводит протидиверсионную спецоперацию по выявлению поджигателей в лесах Житомирской области и Чернобыльской зоны отчуждения, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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