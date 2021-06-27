Лесные пожары в Турции: украинцев нет среди пострадавших

"Вблизи Мармариса в Турции продолжается масштабный лесной пожар. К тушению привлечены вертолеты и спецтехника. Пострадавших среди гражданских, в том числе украинцев, нет", - отметил Николенко.

По его словам, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил консульству Украины в Анталии держать ситуацию на особом контроле.

Тем временем в сети появляются видео лесных пожаров.

Отметим, РБК-Украина писало, что причина пожаров пока неизвестна. Для тушения задействовали шесть вертолетов, но из-за сильного ветра огонь сильно распространяется.