Лісові пожежі в Туреччині: українців немає серед постраждалих

В результаті лісових пожеж в Туреччині біля курортного міста Мармарис українські громадяни не постраждали. Консульство тримає ситуацію на контролі.
Про це в Twitter повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"Поблизу Мармаріса в Туреччині триває масштабна лісова пожежа. До гасіння залучені вертольоти та спецтехніка. Постраждалих серед цивільних, у тому числі українців, немає", - зазначив Ніколенко.
За його словами, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив консульству України в Анталії тримати ситуацію на особливому контролі.
Тим часом у мережі з'являються відео лісових пожеж.
Зазначимо, РБК-Україна писало, що причина пожеж поки невідома. Для гасіння задіяли шість вертольотів, але через сильний вітер вогонь сильно поширюється.
Нагадаємо, в травні великі лісові пожежі спалахнули в Греції біля Афін.