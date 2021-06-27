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Лісові пожежі в Туреччині: українців немає серед постраждалих

Автор: РБК-Україна

В результаті лісових пожеж в Туреччині біля курортного міста Мармарис українські громадяни не постраждали. Консульство тримає ситуацію на контролі.

Про це в Twitter повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Поблизу Мармаріса в Туреччині триває масштабна лісова пожежа. До гасіння залучені вертольоти та спецтехніка. Постраждалих серед цивільних, у тому числі українців, немає", - зазначив Ніколенко.

За його словами, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив консульству України в Анталії тримати ситуацію на особливому контролі.

Тим часом у мережі з'являються відео лісових пожеж.

Зазначимо, РБК-Україна писало, що причина пожеж поки невідома. Для гасіння задіяли шість вертольотів, але через сильний вітер вогонь сильно поширюється.

Нагадаємо, в травні великі лісові пожежі спалахнули в Греції біля Афін.

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