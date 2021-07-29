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Лесные пожары в Турции: стало известно, есть ли среди пострадавших украинские туристы

Автор: РБК-Украина

Украинцев среди пострадавших в лесных пожарах в Турции нет. В Министерство иностранных дел никто не обращался.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Официально нет никаких данных о пострадавших украинских туристах.

"Пока еще не обращались наши туристы (за помощью - ред.). Пострадавших (среди граждан Украины - ред.), по крайней мере официально, пока нет. Эвакуация пока не планируется, потому что пока потребности в ней нет", - сообщили в МИД.

По информации украинских консулов, лесные пожары в турецкой Анталии пока не несут угрозы курортам.

Напомним, вчера в турецком городе Манавгат района Анталии вспыхнул лесной пожар. Жителей трех микрорайонов эвакуировали.

Впоследствии стало известно, что пострадали по меньшей мере 53 человека.

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