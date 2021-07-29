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Лісові пожежі в Туреччини: стало відомо, чи є серед постраждалих українські туристи

Автор: РБК-Україна

Українців серед постраждалих у лісових пожежах в Туреччині немає. До Міністерства закордонних справ ніхто не звертався.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі МЗС України.

Офіційно немає жодних даних про постраждалих українських туристів.

"Наразі ще не зверталися наші туристи (за допомогою - ред.). Постраждалих (серед громадян України - ред.), принаймні офіційно, поки немає. Евакуація поки не планується, бо наразі потреби в ній немає", - повідомили у МЗС.

За інформацією українських консулів, лісові пожежі в турецькій Анталії наразі не несуть загрози курортам.

Нагадаємо, вчора у турецькому місті Манавгат району Анталії спалахнула лісова пожежа. Жителів трьох мікрорайонів евакуювали.

Згодом стало відомо, що постраждали щонайменше 53 людини.

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