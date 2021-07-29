Лісові пожежі в Туреччини: стало відомо, чи є серед постраждалих українські туристи

Українців серед постраждалих у лісових пожежах в Туреччині немає. До Міністерства закордонних справ ніхто не звертався.
Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі МЗС України.
Офіційно немає жодних даних про постраждалих українських туристів.
"Наразі ще не зверталися наші туристи (за допомогою - ред.). Постраждалих (серед громадян України - ред.), принаймні офіційно, поки немає. Евакуація поки не планується, бо наразі потреби в ній немає", - повідомили у МЗС.
За інформацією українських консулів, лісові пожежі в турецькій Анталії наразі не несуть загрози курортам.
Нагадаємо, вчора у турецькому місті Манавгат району Анталії спалахнула лісова пожежа. Жителів трьох мікрорайонів евакуювали.
Згодом стало відомо, що постраждали щонайменше 53 людини.