Лісові пожежі в Туреччини: стало відомо, чи є серед постраждалих українські туристи

Українців серед постраждалих у лісових пожежах в Туреччині немає. До Міністерства закордонних справ ніхто не звертався.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі МЗС України.

Офіційно немає жодних даних про постраждалих українських туристів.

"Наразі ще не зверталися наші туристи (за допомогою - ред.). Постраждалих (серед громадян України - ред.), принаймні офіційно, поки немає. Евакуація поки не планується, бо наразі потреби в ній немає", - повідомили у МЗС.

За інформацією українських консулів, лісові пожежі в турецькій Анталії наразі не несуть загрози курортам.