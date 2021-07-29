UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Лесные пожары в Турции снова дошли до Мармариса: туристов эвакуируют

Автор: РБК-Украина

Лесные пожары в Турции снова дошли до курортного Мармариса. Несколько отелей, которые прилегают к опасной зоне, уже эвакуировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.

Сообщается, что лесной пожар вспыхнул около 13:05 по неизвестной причине. Пламя быстро распространилось по обширной территории, в район бедствия направили большое количество лесных бригад и вертолетов.

Также сообщается, что из-за близости пожара к жилым районам меры предосторожности были приняты в отелях, из которых уже эвакуировали персонал и туристов.

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, на тушение направили 30 пожарных машин, пять вертолетов и один самолет.

Напомним, на этой неделе уже горели леса вблизи Мармариса, пострадавших среди украинских туристов не было.

Читайте РБК-Украина в Google News
пожарТурциятуристы