Лесные пожары в Турции снова дошли до Мармариса: туристов эвакуируют

Сообщается, что лесной пожар вспыхнул около 13:05 по неизвестной причине. Пламя быстро распространилось по обширной территории, в район бедствия направили большое количество лесных бригад и вертолетов.

Также сообщается, что из-за близости пожара к жилым районам меры предосторожности были приняты в отелях, из которых уже эвакуировали персонал и туристов.

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, на тушение направили 30 пожарных машин, пять вертолетов и один самолет.