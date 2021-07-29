Лісові пожежі в Туреччині знову дійшли до Мармарису: туристів евакуюють

Лісові пожежі в Туреччині знову дійшли до курортного Мармарису. Кілька готелів, які прилягають до небезпечної зони, вже евакуювали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.
Повідомляється, що лісова пожежа спалахнула близько 13:05 з невідомої причини. Полум'я швидко поширилося по великій території, в район лиха направили велику кількість лісових бригад і вертольотів.
Також повідомляється, що через близькість пожежі до житлових районів запобіжні заходи були прийняті в готелях, з яких вже евакуювали персонал і туристів.
За словами міністра сільського та лісового господарства Туреччини Бекіра Пакдемірлі, на гасіння направили 30 пожежних машин, п'ять вертольотів і один літак.
Нагадаємо, цього тижня вже горіли ліси поблизу Мармарису, постраждалих серед українських туристів не було.