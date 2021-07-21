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Лесные пожары в России значительно усилились: какая ситуация в стране

Автор: Анастасия Рокитна

В Карелии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных лесных пожаров. Режим действует минимум до 1 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс".

Площадь горящих лесов на территории Карелии с понедельника выросла почти на треть - до 5,9 тысяч га.

Леса горят в Карелии с начала июля. 17 июля лесные пожары в республике распространились на площади 2,1 тысяч га. К понедельнику площадь горящих лесов составила 4,3 тысяч га.

В Сегежском, Суоярвском районах, Эссойльском сельском поселении введен режим ЧС. В остальных районах - режим повышенной готовности.

Крупные лесные пожары обрушились на несколько регионов России. Режим ЧС объявлен в Якутии и Карелии. Самая сложная ситуация сложилась в Якутии, где за месяц сгорело более 1,5 млн гектаров леса. В зоне задымленности находятся 107 населенных пунктов республики.

Напомним, лесные пожары в России охватили более 1 млн гектаров.

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пожарлесРоссийская Федерация