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Лісові пожежі в Росії значно посилилися: яка ситуація в країні

Автор: Анастасія Рокитна

У Карелії ввели режим надзвичайної ситуації через масштабні лісові пожежі. Режим діє мінімум до 1 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс".

Площа палаючих лісів на території Карелії з понеділка зросла майже на третину - до 5,9 млн га.

Ліси горять в Карелії з початку липня. 17 липня лісові пожежі в республіці поширилися на площі 2,1 тисячі га. До понеділка площа палаючих лісів склала 4,3 тисячі га.

У Сегежському, Суоярвському районах, Ессойльському сільському поселенні введений режим НС. В інших районах - режим підвищеної готовності.

Великі лісові пожежі обрушилися на кілька регіонів Росії. Режим НС оголошено в Якутії і Карелії. Найскладніша ситуація склалася в Якутії, де за місяць згоріло понад 1,5 млн гектарів лісу. У зоні задимленості знаходяться 107 населених пунктів республіки.

Нагадаємо, лісові пожежі в Росії охопили понад 1 млн гектарів.

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пожежалесРосійська Федерація