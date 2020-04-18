Лесные пожары: в МВД не исключают диверсии

Масштабные лесные пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения могли произойти в результате заранее спланированной диверсии. Об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в Facebook.

По словам Шкиряка, в МВД не исключают, что лесные пожары были спланированной диверсией с целью дестабилизации ситуации и нагнетания истерии среди населения.

"Сейчас все указывает на то, что это могла быть заранее продуманная кампания, с расчетом направления ветра. Цель заказчиков и организаторов понятна: попытка дестабилизации ситуации, нагнетания истерии и усиление панических настроений среди населения в условиях карантина и противодействия распространению коронавируса", - заявил он.

Как отметил советник главы МВД, правоохранители выяснят, кто может стоять за этой вероятной провокацией.

"МВД и Национальная полиция Украины призывают всех сознательных граждан сообщать о выявлении факты и местонахождение предполагаемых поджигателей и диверсантов, которые осуществляют провокации с поджогами в лесных зонах", - добавил Шкиряк.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что сейчас удалось ликвидировать более трети лесных пожаров на территории Житомирской области. Также было локализовано 5 пожаров. Огнем было уничтожено 7800 га лесной подстилки.