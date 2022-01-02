Лесные пожары в Колорадо прекратились благодаря сильным снегопадам

Лесные пожары в американском штате Колорадо прекратились благодаря сильным снегопадам. В некоторых районах выпало 15 сантиметров снега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Voice of America .

Во время пожаров, по данным местных властей, по меньшей мере семь человек получили ранения, двое числятся пропавшими без вести.

После смены погоды местные жители начали возвращаться в свои дома, чтобы оценить ущерб, нанесенный огненной стихией.