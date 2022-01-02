RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Лісові пожежі в Колорадо припинилися завдяки сильним снігопадам

Автор: Анна Полисученко

Лісові пожежі в американському штаті Колорадо припинилися завдяки сильним снігопадам. У деяких районах випало 15 сантиметрів снігу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Voice of America.

Під час пожеж, за даними місцевої влади, щонайменше семеро людей отримали поранення, двоє вважаються зниклими безвісти.

Після зміни погоди місцеві жителі почали повертатися до своїх будинків, щоб оцінити збитки, завдані вогненною стихією.

Раніше ми писали, що через пожежі в Колорадо безвісти зникли двоє людей.

Читайте РБК-Україна в Google News