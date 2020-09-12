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Лесные пожары в американском Орегоне уничтожили тысячи домов, десятки погибших

США, Суббота 12 сентября 2020 09:42
Лесные пожары в американском Орегоне уничтожили тысячи домов, десятки погибших
Фото: пожары в США (twitter.com/ajplus)
Автор: Максим Зайченко

Американский штат Орегон стал эпицентром масштабных лесных пожаров, бушующих на западе США. Огонь на открытых территориях держал в состоянии эвакуации полмиллиона человек.

Об этом пишет агентство Reuters.

Как отмечается, пожары уничтожили тысячи домов в течение нескольких дней, сделав Орегон последним эпицентром крупной вспышки лесных пожаров, охватившей запад Соединенных Штатов, жертвами которой стали по меньшей мере 25 человек.

В Орегоне на этой неделе погибло по меньшей мере пять человек. Губернатор Кейт Браун предупредила, что число погибших может быть гораздо выше, и заявила в пятницу, что десятки людей пропали без вести.

В Управлении штата по чрезвычайным ситуациям сообщили, что аварийные команды, обыскивающие выжженные руины маленьких городов, готовятся столкнуться с возможными "массовыми инцидентами со смертельным исходом".

Напомним, ранее сообщалось о 10 жертвах пожаров в Калифорнии.

Кроме этого, были опубликованы фото и видео с места масштабных пожаров в США.

Также РБК-Украина писало, что пожары в Калифорнии стали самыми крупными в истории штата.

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