ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Лісові пожежі в американському Орегоні знищили тисячі будинків, десятки загиблих

США, Субота 12 вересня 2020 09:42
Лісові пожежі в американському Орегоні знищили тисячі будинків, десятки загиблих
Фото: пожежі в США (twitter.com/ajplus)
Автор: Максим Зайченко

Американський штат Орегон став епіцентром масштабних лісових пожеж, що вирують на заході США. Вогонь на відкритих територіях тримав у стані евакуації півмільйона осіб.

Про це пише агентство Reuters.

Як зазначається, пожежі знищили тисячі будинків протягом декількох днів, зробивши Орегон останнім епіцентром великого спалаху лісових пожеж, що охопив захід Сполучених Штатів, жертвами якого стали щонайменше 25 людей.

В Орегоні на цьому тижні загинуло щонайменше п'ять осіб. Губернатор Кейт Браун попередила, що кількість загиблих може бути значно вище, і заявила в п'ятницю, що десятки людей зникли безвісти.

В Управлінні штату з надзвичайних ситуацій повідомили, що аварійні команди, які обшукують випалені руїни маленьких міст, готуються зіткнутися з можливими "масовими інцидентами зі смертельним результатом".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 10 жертв пожеж в Каліфорнії.

Крім цього, були опубліковані фото і відео з місця масштабних пожеж у США.

Також РБК-Україна писало, що пожежі в Каліфорнії стали найбільшими в історії штату.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Сполучені Штати Америкипожежа
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся