Лесной пожар в Турции достиг теплоэлектростанции: людей эвакуируют

Вечером 4 августа лесные пожары достигли теплоэлектростанции в Миласе. С ТЭЦ эвакуировали весь персонал и вывезли взрывоопасные вещества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Sabah.
По его данным, днем лесные пожары в районе ТЭЦ удалось сдерживать. Однако к вечеру поднялся сильный ветер и пламя достигло станции. Распространение огня не смогли сделать вырытые траншеи и баки с водой.
"Пламя распространилось на ТЭЦ", - сообщили в мэрии города Милас.
Руководство станции приняло решение эвакуировать весь персонал и вывести взрывоопасные вещества.
Напомним, в течение последних дней в Турции бушуют лесные пожары. Власти ввели до 31 августа запрет на посещение лесных массивов, где продолжается ликвидация возгораний.