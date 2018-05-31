Лесной пожар в Херсонской области локализован

Новых участков возгорания не наблюдается

Сегодня, 30 мая в 17:00 пожар, возникший на территории на территории Олешковского лесоохотничьего хозяйства, удалось локализовать. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

В частности, сообщается, что по состоянию на 7:00 31 мая признаков горения не наблюдается.

Согласно информации спасателей, всего с начала работ авиацией осуществлено 116 сбросов воды (495,5 тонн воды), а именно: самолетами АН-32П ГСЧС 47 сбросов (376 тонн воды) и вертолетом МИ-8 Минобороны 69 сбросов (119,5 тонн воды). За сутки авиацией ГСЧС совершено 8 сбросов (64 тонн).

К ликвидации пожара было привлечено 422 чел. и 98 ед. техники, из них от ГСЧС 229 чел. и 54 единиц техники, в том числе 4 единицы авиационной техники (от ГСЧС 2 самолета АН-32П и 1 вертолет “Еврокоптер”, от Минобороны - вертолет МИ-8), от лесного хозяйства 102 чел. и 38 единиц техники, из них 5 тракторов, от Минобороны 84 человек и 4 единиц техники, от МВД 7 человек и 2 единицы техники.

Напомним, что данный пожар возник 28 мая, около 13:30 возле села Раденск Олешковское района.

Как сообщалось ранее, вероятной причиной лесного пожара в Херсонской области на территории Олешковского лесоохотничьего хозяйства считают поджог.