Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Лесной пожар в Херсонской области локализован

НовостиОбщество    31.05.2018 - 09:19
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Новых участков возгорания не наблюдается

Сегодня, 30 мая в 17:00 пожар, возникший на территории на территории Олешковского лесоохотничьего хозяйства, удалось локализовать. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

В частности, сообщается, что по состоянию на 7:00 31 мая признаков горения не наблюдается.

Согласно информации спасателей, всего с начала работ авиацией осуществлено 116 сбросов воды (495,5 тонн воды), а именно: самолетами АН-32П ГСЧС 47 сбросов (376 тонн воды) и вертолетом МИ-8 Минобороны 69 сбросов (119,5 тонн воды). За сутки авиацией ГСЧС совершено 8 сбросов (64 тонн).

К ликвидации пожара было привлечено 422 чел. и 98 ед. техники, из них от ГСЧС 229 чел. и 54 единиц техники, в том числе 4 единицы авиационной техники (от ГСЧС 2 самолета АН-32П и 1 вертолет “Еврокоптер”, от Минобороны - вертолет МИ-8), от лесного хозяйства 102 чел. и 38 единиц техники, из них 5 тракторов, от Минобороны 84 человек и 4 единиц техники, от МВД 7 человек и 2 единицы техники.

Напомним, что данный пожар возник 28 мая, около 13:30 возле села Раденск Олешковское района.

Как сообщалось ранее, вероятной причиной лесного пожара в Херсонской области на территории Олешковского лесоохотничьего хозяйства считают поджог.

Причиной лесного пожара в Херсонской области считают поджог Пожар в Херсонской области: в ГСЧС рассказали о ситуации возле с. Раденск
Теги публикации: Херсон, пожар  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Бабченко жив: реакция соцсетей на блестящую спецоперацию силовиков
"Последний случай был вопиющим": в Египте рассказали о разнице между украинскими и российскими туристами
"Бейте хо*лов": в киевской маршрутке заметили сепаратиста
В центре Киева осквернили баннер с лицом Степана Бандеры (фото)
On Top