Лісову пожежу в Херсонській області локалізовано

Нових ділянок загоряння не спостерігається

Сьогодні, 30 травня о 17:00 пожежа, що виникла на території на території Олешковского лісомисливського господарства, вдалося локалізувати. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС України.

Зокрема, повідомляється, що станом на 7:00 31 травня ознак горіння не спостерігається.

Згідно з інформацією рятувальників, всього з початку робіт авіацією здійснено 116 скидів води (495,5 тонн води), а саме: літаками АН-32П ДСНС 47 скидів (376 тонн води) і вертольотом МІ-8 Міноборони 69 скидів (119,5 тонн води). За добу авіацією ДСНС скоєно 8 скидів (64 тонн).

До ліквідації пожежі було залучено 422 осіб і 98 одиниць техніки, з них від ДСНС 229 чол. і 54 одиниці техніки, у тому числі 4 одиниці авіаційної техніки (від ДСНС 2 літаки АН-32П і 1 вертоліт "Єврокоптер", від Міноборони - гелікоптер МІ-8), від лісового господарства 102 чол. і 38 одиниць техніки, з них 5 тракторів, від Міноборони 84 осіб та 4 одиниць техніки, від МВС-7 осіб та 2 одиниці техніки.

Нагадаємо, що пожежа виникла 28 травня, близько 13:30 біля села Раденськ Олешківського району.

Як повідомлялося раніше, ймовірною причиною лісової пожежі в Херсонській області на території Олешковского лісомисливського господарства вважають підпал.