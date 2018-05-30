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Причиной лесного пожара в Херсонской области считают поджог

НовостиПроисшествия    30.05.2018 - 21:14
Фото: последствия лесного пожара в Херсонской области dsns.gov.ua)
Фото: последствия лесного пожара в Херсонской области dsns.gov.ua)

Пожар в Херсонской области локализован

Вероятной причиной лесного пожара в Херсонской области на территории Олешковского лесоохотничьего хозяйства считают поджог. Об этом говорится в сообщении Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

"По информации Херсонского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, лесной пожар вызван поджогами неизвестными лицами", - сообщили в Госагентстве.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в 17:00 пожар на территории Олешковского лесоохотничьего хозяйства, удалось локализовать.

"На данный момент ведется патрулирование и проливка территории", - сообщили в ГСЧС.

К ликвидации пожара было привлечено 426 человек и 99 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П и один вертолет "Еврокоптер", а также вертолет МИ-8 от Минобороны.

Добавим, что данный пожар возник 28 мая, около 13:30 возле села Раденск Олешковского района.

Напомним, 30 мая в ГСЧС сообщали, что на территории Олешковского лесоохотничьего хозяйства по состоянию на 13:00 выгорело 580 га леса.

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Теги публикации: пожар, пожарная опасность  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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