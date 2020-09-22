Лесной пожар в Херсонской области ликвидировали

Во вторник, 22 сентября, спасателям удалось ликвидировать лесной пожар в Херсонской области. Для тушения пожара привлекалась авиация.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"22 сентября в 17:30 пожар лесного массива в Голопристанском районе, возникший 21 сентября, ликвидирован", - говорится в сообщении.

Как отметили спасатели, для тушения пожара привлекались 104 человека и 32 единицы техники, среди которых 2 самолета АН-32П, которые осуществляли сбросы воды. Пожар удалось локализовать около 9 утра 22 сентября.

Напомним, ранее в Дарницком районе Киева спасатели потушили пожар на мусорной свалке. К ликвидации были привлечены 26 пожарных, 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Также РБК-Украина писало, что в Житомирской области вспыхнул пожар на свалке. Его удалось ликвидировать до распространения огня на лес.