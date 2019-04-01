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У лісовій пожежі в Китаї загинули 26 пожежних

Новини » Надзвичайні події    01.04.2019 - 15:49
У лісовій пожежі в Китаї загинули 26 пожежних
Фото: пожежа в Китаї (twitter.com PDChina)

У ліквідації вогню беруть участь близько 700 людей

В горах провінції Сичуань (Китай) сталася масштабна пожежа, під час гасіння якої загинули не менше 26 пожежних. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CGTN.

Також через пожежі пропали без вісті близько 30 людей. У ліквідації вогню беруть участь близько 700 людей.

 

Фото: пожежа в Китаї (twitter.com PDChina)

 

Крім того, ще з однією великою лісовою пожежею борються в китайській провінції Шаньсі. Пожежу гасять 13 вертольотів і літаків. З небезпечних районів евакуйовано понад 9 тисяч місцевих жителів.

Нагадаємо, 21 березня на заводі з виробництва пестицидів в місті Яньчен (Китай) стався потужний вибух, в результаті якого загинули шість людей і 30 людей постраждали.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Баку 26 березня сталась сильна пожежа в торговому центрі "Диглас". Пожежа почалася в одному з магазинів торгового центру. Вогонь поширився до четвертого поверху будівлі.

Зазначимо, у Перу в результаті пожежі в автобусі загинули не менше 20 людей, ще декілька пасажирів постраждали.

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