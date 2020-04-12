Устроившие масштабный пожар в Житомирской области, признались еще в одном поджоге

Двое мужчин, которые ранее подожгли траву на территории Житомирской области, что повлекло за собой масштабный пожар, локализовать который удалось лишь через почти 10 дней, признались еще в одном поджоге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что мужчин задержали вблизи села Рубежовка Народичского района. Один из которых жег поле, а другой - лесополосу. Работники лесничества вызвали полицию, которая и задокументировала все обстоятельства правонарушения.

По информации правоохранителей, мужчины, 1991 и 1989 года рождения., признались в еще одном поджоге в селе Гуто-Марятин, что вблизи Рубежовки. Их ждет привлечение к административной ответственности.

"На помощь в обуздании масштабных пожаров на севере Житомирской области в течение недели были привлечены пожарно-спасательные подразделения из других областей и пожарная авиация ГСЧС. Ею было осуществлено 280 вылетов и сброшено в эпицентр огненной стихии почти 1500 тонн воды", - информируют в ГСЧС.

Напомним, по состоянию на 7:00 12 апреля лесной пожар вблизи села Звиздаль Народичского района на территории Народичского и Клещивского лесничеств локализован.

Напомним, ранее в Закарпатской области полиция сообщила о подозрении местному жителю, который устроил пожар на территории заповедника "Долина нарциссов". Огнем было уничтожено 2,5 га территории с краснокнижными растениями.