Чоловіки, які влаштували масштабну пожежу в Житомирській області, зізналися ще в одному підпалі

Двоє чоловіків, які раніше підпалили траву на території Житомирської області, що спричинило масштабну пожежу, локалізувати яку вдалося лише через майже 10 днів, зізналися ще в одному підпалі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що чоловіків затримали поблизу села Рубежівка Народицького району. Один з яких палив полі, а інший - лісосмугу. Працівники лісництва викликали поліцію, яка і задокументувала всі обставини правопорушення.

За інформацією правоохоронців, чоловіки, 1991 та 1989 року народження., зізналися в ще одному підпал в селі Гуто-Марятин, що поблизу Рубежівки. Їх чекає притягнення до адміністративної відповідальності.

"На допомогу в приборканні масштабних пожеж на півночі Житомирської області протягом тижня були залучені пожежно-рятувальні підрозділи з інших областей і пожежна авіація ДСНС. Нею було здійснено 280 вильотів і скинуто в епіцентр вогняної стихії майже 1500 тонн води", - інформують в ДСНС.

Нагадаємо, станом на 7:00 12 квітня лісову пожежу поблизу села Звіздаль Народицького району на території Народицького та Клещівського лісництв локалізовано.

Нагадаємо, раніше в Закарпатській області поліція повідомила про підозру місцевому жителю, який влаштував пожежу на території заповідника "Долина нарцисів". Вогнем було знищено 2,5 га території з червонокнижними рослинами.