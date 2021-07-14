Лесхозы будут направлять на воспроизводство лесов 30% своей прибыли

Кабинет министров принял постановление о направлении государственными лесхозами 30% чистой прибыли на воспроизводство лесов. При этом условии лесхозы будут платить в госбюджет не 80%, а только 50% прибыли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 14 июля, которое транслировалось в Youtube.
Постановление будет действовать начиная с 1 июля 2021 года до 31 декабря 2024 года.
Согласно документу, часть чистой прибыли (дохода), которая отчисляется государственными лесохозяйственными, лесозащитными, другими предприятиями, которые принадлежат к сфере управления Государственного агентства лесных ресурсов, в государственный бюджет, определяется в размере 50% при условии направления ими 30% чистой прибыли на приобретение внеоборотных активов, необходимых для мероприятий по охране, защите, использовании и воспроизводству лесов.
Использование 30% чистой прибыли (дохода) подлежит ежегодному государственному финансовому аудиту.
Напомним, 7 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сохранении и воспроизводстве лесов. В рамках этой программы за три года должны высадить миллиард деревьев.