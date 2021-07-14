Лісгоспи направлятимуть на відтворення лісів 30% свого прибутку

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо направлення державними лісгоспами 30% чистого прибутку на відтворення лісів. За цієї умови лісгоспи платитимуть до держбюджету не 80%, а тільки 50% прибутку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 14 липня, яке транслювалося в Youtube.
Постанова діятиме починаючи з 1 липня 2021 року до 31 грудня 2024 року.
Згідно з документом, частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними лісогосподарськими, лісозахисними, іншими підприємствами, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів, до державного бюджету, визначається у розмірі 50% за умови спрямування ними 30% чистого прибутку на придбання необоротних активів, необхідних для здійснення заходів з охорони, захисту, використання та відтворення лісів.
Використання 30% чистого прибутку (доходу) підлягає щорічному державному фінансовому аудиту.
Нагадаємо, 7 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ про збереження і відтворення лісів. В рамках цієї програми за три роки мають висадити мільярд дерев.