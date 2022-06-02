Леса, мосты и дороги. Беларусь массово минирует территории на границе с Украиной

Украинские военные не замечают особых угроз со стороны Беларуси. Однако "северный сосед" активно минирует территории вдоль украинской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Отмечается, что белорусские войска усилили контроль на границе с Украиной. Также они минируют лесные и объездные дороги, мосты.

"На Волынском и Полесском направлениях основные усилия вооруженных сил Республики Беларусь сосредоточены на усилении мер по охране границы. Одновременно, осуществляется минирование лесных дорог, объездных путей и мостов в приграничных с нашим государством районах", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе предупредили, что сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.