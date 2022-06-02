RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ліси, мости та дороги. Білорусь масово мінує території на кордоні з Україною

Фото: у Білорусі мінують території вздовж кордону з Україною (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові не помічають особливих загроз з боку Білорусі. Проте "північний сусід" активно мінує території вздовж українського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що білоруські війська посилили контроль на кордоні з Україною. Також вони мінують лісові та об’їзні дороги і мости.

"На Волинському та Поліському напрямках основні зусилля збройних сил Республіки Білорусь зосереджені на посиленні заходів щодо охорони державного кордону. Одночасно, здійснюється мінування лісових доріг, об’їзних шляхів та мостів у прикордонних з нашою державою районах", - йдеться у повідомленні.

Також в Генштабі попередили, що зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

Нагадаємо, Білорусь зняла зі зберігання танки та БМП, їх можуть передати Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьГенштаб ВСУ