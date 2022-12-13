Leopard чекати не варто? У Німеччині висловилися про постачання нового типу зброї Україні

За його словами, Берлін надасть більше військової підтримки Україні, але це буде обмежено тим самим видом зброї, яка вже була поставлена раніше.

Він зазначив, що зараз немає жодних "якісних змін" щодо того, які види озброєнь постачатиме Берлін.

При цьому, як пише видання, "є ознаки", що правляча в Німеччині коаліція хотіла б піти далі з військовою допомогою Україні.

"У нас є майже одноголосне рішення на з'їзді нашої партії, в якому йдеться про те, що ми могли б зробити більше (стосовно військової підтримки України - ред.)", - сказав у понеділок голова партії зелених Омід Нуріпур, відповідаючи на запитання журналістів.