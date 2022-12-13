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Leopard чекати не варто? У Німеччині висловилися про постачання нового типу зброї Україні

Фото: у Німеччині висловилися про постачання нового типу зброї Україні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Німеччина планує надати Україні більше військової допомоги. Однак нових типів зброї поки що чекати не варто.

Про це заявив представник уряду ФРН Штеффен Хебестрайт, передає РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

За його словами, Берлін надасть більше військової підтримки Україні, але це буде обмежено тим самим видом зброї, яка вже була поставлена раніше.

Він зазначив, що зараз немає жодних "якісних змін" щодо того, які види озброєнь постачатиме Берлін.

При цьому, як пише видання, "є ознаки", що правляча в Німеччині коаліція хотіла б піти далі з військовою допомогою Україні.

"У нас є майже одноголосне рішення на з'їзді нашої партії, в якому йдеться про те, що ми могли б зробити більше (стосовно військової підтримки України - ред.)", - сказав у понеділок голова партії зелених Омід Нуріпур, відповідаючи на запитання журналістів.

Нагадаємо, раніше посол України в Німеччині Олексій Макєєв повідомив, що Берлін пообіцяв передати Україні більше зброї та боєприпасів. До того ж, країни ведуть переговори щодо постачання сучасних танків.

При цьому, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Київ так і не зміг отримати від Берліна згоди на відправку бойових танків Leopard 2.

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