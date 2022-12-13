Leopard ждать не стоит? В Германии высказались о поставках нового типа оружия Украине

По его словам, Берлин предоставит больше военной поддержки Украине, но это будет ограничено тем же видом оружия, которое уже было поставлено ранее.

Он отметил, что в настоящий момент нет никаких "качественных изменений" относительно того, какие виды вооружений будет поставлять Берлин.

При этом, как пишет издание, что "есть признаки", что правящая в Германии коалиция хотела бы пойти дальше с военной помощью Украине.

"У нас есть почти единогласное решение на съезде нашей партии, в котором говорится, что мы могли бы сделать больше (по отношению к военной поддержке Украины - ред.)", - сказал в понедельник глава партии зеленых Омид Нурипур, отвечая на вопрос журналистов.