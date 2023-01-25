Leopard 2 для України: стало відомо, скільки танків може передати Іспанія

Іспанія готова приєднатися до танкового альянсу з Leopard 2 для України після рішення на європейському рівні. Мадрид може поставити Києву 53 танки німецького зразка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

За інформацією газети, всього Іспанія придбала у Німеччини 1998 року 108 танків Leopard 2. Наразі машини зберігаються у логістичному центрі Сарагосу. При цьому Мадрид готовий передати Україні 53 одиниці танків.

Однак повідомляється, що тільки 20 з них перебувають у хорошому стані, інші потребують "відповідного обслуговування для будь-якої машини, що знаходиться на зберіганні".