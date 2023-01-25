Leopard 2 для України: стало відомо, скільки танків може передати Іспанія

Іспанія готова приєднатися до танкового альянсу з Leopard 2 для України після рішення на європейському рівні. Мадрид може поставити Києву 53 танки німецького зразка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.
За інформацією газети, всього Іспанія придбала у Німеччини 1998 року 108 танків Leopard 2. Наразі машини зберігаються у логістичному центрі Сарагосу. При цьому Мадрид готовий передати Україні 53 одиниці танків.
Однак повідомляється, що тільки 20 з них перебувають у хорошому стані, інші потребують "відповідного обслуговування для будь-якої машини, що знаходиться на зберіганні".
Як повідомлялося, Іспанія за місяць може відремонтувати танки Leopard для їхнього відправлення в Україну.
Нагадаємо, за інформацією німецького видання Spiegel, канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив відправити танки німецького виробництва Leopard 2 Україні.
Напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники можуть готувати танки Leopard для можливої передачі Україні, адже Німеччина незабаром оголосить своє рішення.
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