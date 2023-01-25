Leopard 2 для Украины: стало известно, сколько танков может передать Испания

Испания готова присоединиться к танковому альянсу по Leopard 2 для Украины после решения на европейском уровне. Мадрид может поставить Киеву 53 танка немецкого образца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.
По информации газеты, всего Испания приобрела у Германии в 1998 году 108 танков Leopard 2. Сейчас машины хранятся в логистическом центре Сарагоса. При єтом Мадрид готов передать Украине 53 единицы танков.
Однако сообщается, что только 20 из них находится в хорошем состоянии, другие нуждаются в "соответствующем обслуживании для любой машины находящейся на хранении".
Как сообщалось, Испания за месяц может отремонтировать танки Leopard для их отправки в Украину.
Напомним, по информации немецкого издания Spiegel, канцлер Германии Олаф Шольц принял решение отправить танки немецкого производства Leopard 2 Украине.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники могут готовить танки Leopard для возможной передачи Украине, ведь Германия скоро объявит свое решение.
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