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Leopard 2 для Украины: стало известно, сколько танков может передать Испания

Фото: стало известно, сколько танков Leopard 2 Испания может передать Украине (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Испания готова присоединиться к танковому альянсу по Leopard 2 для Украины после решения на европейском уровне. Мадрид может поставить Киеву 53 танка немецкого образца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

По информации газеты, всего Испания приобрела у Германии в 1998 году 108 танков Leopard 2. Сейчас машины хранятся в логистическом центре Сарагоса. При єтом Мадрид готов передать Украине 53 единицы танков.

Однако сообщается, что только 20 из них находится в хорошем состоянии, другие нуждаются в "соответствующем обслуживании для любой машины находящейся на хранении".

Как сообщалось, Испания за месяц может отремонтировать танки Leopard для их отправки в Украину.

Напомним, по информации немецкого издания Spiegel, канцлер Германии Олаф Шольц принял решение отправить танки немецкого производства Leopard 2 Украине.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники могут готовить танки Leopard для возможной передачи Украине, ведь Германия скоро объявит свое решение.

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