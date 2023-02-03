Leopard 1 для України. ЗМІ дізналися, скільки танків може передати Німеччина

Уряд Німеччини схвалив постачання Україні 88 своїх танків Leopard 1. Однак у ФРН можуть виникнути проблеми з боєприпасами до них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьку газету Süddeutsche Zeitung.

Цей крок свідчить про зміну політики Берліна щодо танків для України. Німеччина схвалила плани німецького виробника зброї Rheinmetall продати Києву десятки старих Leopard після їхнього ремонту на загальну суму понад 100 мільйонів євро, пише газета.

Тим не менш, це може створити проблеми з боєприпасами до старих танків Leopard 1, оскільки вони більше не виробляються, а калібри їх снарядів відрізняються від нових Leopard 2.

Крім того, проблеми з боєприпасами можуть виникнути в ході поставок зеніток Gepard. Снаряди до них виробляються на тій підставі, що це порушило б її нейтралітет.