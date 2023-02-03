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Leopard 1 для Украины. СМИ узнали, сколько танков может передать Германия

Фото: Германия одобрила поставки танков Leopard 1 Украине (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Правительство Германии одобрило поставку Украине 88 своих танков Leopard 1. Однако у ФРГ могут возникнуть проблемы с боеприпасами к ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкую газету Süddeutsche Zeitung.

Этот шаг свидетельствует об изменении политики Берлина в отношении танков для Украины. Германия одобрила планы немецкого производителя оружия Rheinmetall продать Киеву десятки старых Leopard после их ремонта на общую сумму более 100 миллионов евро, пишет газета.

Тем не менее, это может создать проблемы с боеприпасами к старым танкам Leopard 1, поскольку они больше не производятся, а калибры их снарядов отличаются от более новых Leopard 2.

Кроме того, проблемы с боеприпасами также могут возникнуть в ходе поставок зениток Gepard. Снаряды к ним на том основании, что это нарушило бы ее нейтралитет.

Как сообщалось ранее, правительство Германии одобрило поставку танков Leopard 1 в Украину из промышленных запасов и ведет переговоры о закупке 15 зениток Gepard у Катара для отправки в Киев.

Также мы писали, что западные партнеры передадут Украине 321 танк в рамках военной помощи через российское вторжение.

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