Леонов: швидкість отримання коштів в рамках "єВідновлення" залежить від роботи комісій на місцях

"У фонді ліквідації наслідків збройної агресії накопичено майже 62 млрд грн, якими ми вже сьогодні можемо користуватися. Гроші є, і зараз багато залежить від місцевого самоврядування, від швидкості створення комісій на місцях, прийому заявок та оцінювання збитків. Ті громади, що підключені до реєстру пошкодженого та зруйнованого житла, уже сьогодні працюють і найближчим часом зможуть отримувати кошти. Уряд затвердив конкретну формулу обчислення суми компенсації. За цією формулою комісія чітко вираховуватиме, яка кількість грошей має надаватися власнику будинку або іншого житла. Держава тримає своє слово, і, як обіцяла, через місяць після початку першого етапу стартував другий етап "єВідновлення", - зазначив парламентарій.

Він додав, що постановою Кабміну також передбачені правила контролю за використанням коштів.

"Компенсацію можна буде витратити або на придбання будівельної продукції, якщо людина збирається зводити новий будинок, або на замовлення будівельних робіт у компаній, що є учасниками програми "єВідновлення". Якщо будь-який підприємець бажає взяти участь у програмі, він має зареєструватися в "Дії", там подати заявку, тоді також зможе надавати послуги", - сказав політик.

Крім того, він нагадав, що надалі планується впровадження третього етапу програми "єВідновлення".

"На цьому етапі будуть запроваджені механізми компенсації за ті ремонти, які вже були зроблені власним коштом. Тобто, якщо людина відремонтувала своє житло до старту програми "єВідновлення", вона також зможе отримати виплати", - підсумував нардеп.

Програма "єВідновлення"

Українська влада запустила програму, у рамках якої жителі країни можуть отримати виплати до 200 тисяч гривень у разі, якщо їхнє житло пошкоджено внаслідок російської війни. Заявки на отримання коштів можна подати у "Дії".

Нещодавно українці зіштовхнулися з проблемою, за якої їхнє житло у "Дії" не відображалося, через що вони не могли подати заявку на виплати. У Мінреінтеграції назвали два способи вирішення проблеми.

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