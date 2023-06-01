Леонов: скорость получения средств в рамках "єВідновлення" зависит от работы комиссий на местах

"В фонде ликвидации последствий вооруженной агрессии накоплено почти 62 млрд грн, которыми мы уже сегодня можем пользоваться. Деньги есть, и сейчас многое зависит от местного самоуправления, от скорости создания комиссий на местах, приема заявок и оценки убытков. Те общины, которые подключены к реестру поврежденного и разрушенного жилья, уже сегодня работают и в ближайшее время смогут получать средства. Правительство утвердило конкретную формулу исчисления суммы компенсации. По этой формуле комиссия будет четко вычислять, какое количество денег должно предоставляться владельцу дома или другого жилья. Государство держит свое слово, и как обещала, через месяц после начала первого этапа стартовал второй этап "Восстановления", - отметил парламентарий.

Он добавил, что постановлением Кабмина также предусмотрены правила контроля над использованием средств.

"Компенсацию можно будет потратить либо на приобретение строительной продукции, если человек собирается возводить новый дом, либо по заказу строительных работ у компаний, являющихся участниками программы "єВідновлення". Если любой предприниматель желает принять участие в программе, он должен зарегистрироваться в "Дії", там подать заявку, тогда тоже сможет предоставлять услуги", - сказал политик.

Кроме того, он напомнил, что в дальнейшем планируется внедрение третьего этапа программы "єВідновлення".

"На этом этапе будут введены механизмы компенсации за те ремонты, которые уже были сделаны за свой счет. То есть, если человек отремонтировал свое жилье до старта программы "єВідновлення", он также сможет получить выплаты", - подытожил нардеп.

Программа "єВідновлення"

Украинские власти запустили программу, в рамках которой жители страны могут получить выплаты до 200 тысяч гривен в случае, если их жилье повреждено в результате российской войны. Заявки на получение средств можно подать в "Дії".

Недавно украинцы столкнулись с проблемой, из-за которой их жилье в "Дії" не отражалось, из-за чего они не могли подать заявку на выплаты. В Минреинтеграции назвали два способа решения проблемы.

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