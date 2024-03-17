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Леонов: наша мета - створити в Одесі національний хаб з реабілітації

Неділя 17 березня 2024 16:28
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Леонов: наша мета - створити в Одесі національний хаб з реабілітації Фото: народний депутат Олексій Леонов (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

В Одесі треба створити національний хаб з реабілітації. Місто має для цього все необхідне - мережу санаторно-курортних закладів, фахівців та природні умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Леонова.

За його словами, з моменту повномасштабного вторгнення РФ, понад 50 тисяч військових та цивільних українців втратили кінцівки. Цей показник вже значно перевищує кількість травматичних ампутацій у Великій Британії за весь час Першої світової війни.

"Ми маємо велику мету - створити в Одесі національний хаб з реабілітації. Ми вважаємо, що Одеса має для цього все необхідне - мережу санаторно-курортних закладів, фахівців, природні умови, а головне - велике бажання. В такий спосіб ми хочемо висловити свою глибоку шану та подяку, всім хто захищав та продовжує захищати Україну", - заявив Леонов напередодні другого всеукраїнського туру змагань з адаптивних видів спорту серед ветеранів та Регіонального спортивного форуму ветеранів "Сильні України".

Леонов: наша мета - створити в Одесі національний хаб з реабілітації

За підсумками спілкування з керівниками реабілітаційних установ, лікарями, реабілітологами, фахівцями галузі та безпосередньо з ветеранами - було сформовано пул питань, що потребують обговорення на спортивному форумі ветеранів, аби згодом розв'язати ці питання на державному та регіональному рівні задля покращення роботи реабілітаційних центрів.

"Ефективна ветеранська політика - одна з базових складових сучасної формули української державності. Бо як казав наш президент Володимир Зеленський: "Україна має бути гідною своїх Героїв", - додав Леонов.

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