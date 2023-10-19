UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Леонов: з делегацією Румунії визначено чотири перспективних напрямків розвитку співпраці

Фото: народний депутат Олексій Леонов (instagram com)
Автор: Юлія Бойко

У робочій зустрічі представників Верховної ради з урядовою делегацією Румунії на чолі з прем’єр-міністром Марчелом Чолаку було визначено чотири найперспективніші напрямки розвитку співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Леонова.

"Маємо безпрецедентний результат реалізації доручення наших президентів щодо невідкладної роботи над розбудовою стратегічного партнерства. Підписано сім важливих угод", - повідомив нардеп.

Зокрема, Меморандум, який спрямовано на розвиток мережі пунктів пропуску між Україною та Румунією, а також Меморандум, який передбачає збільшення оборонних виробничих потужностей та розширення виробництва боєприпасів.

"Також визначено чотири найперспективніші напрямки розвитку співпраці наших країн: логістика, з пріоритетним розвитком Дунайського кластеру, прикордонна інфраструктура, сільське господарство та енергетика", - додав Леонов.

Результат візиту глави уряду Румунії в Україну

Нагадаємо,  Україна та Румунія підписали меморандум про взаєморозуміння та співробітництво, що передбачає збільшення оборонних виробничих потужностей та розширення виробництва боєприпасів.

Також уряд Румунії затвердив схему імпорту агропродукції з України. Вона передбачає низку нових умов.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПарламентРумунія