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У Румунії затвердили нові умови імпорту зерна з України

Бухарест, П'ятниця 13 жовтня 2023 16:30
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У Румунії затвердили нові умови імпорту зерна з України Фото: Марчел Чолаку, прем'єр Румунії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Уряд Румунії затвердив схему імпорту агропродукції з України. Вона передбачає низку нових умов.

Про це заявив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Румунії.

"Ми затверджуємо механізм захисту румунських фермерів та місцевого виробництва від імпорту українського зерна. Узгоджений з українськими колегами механізм дозволить імпортувати зерно лише на підставі ліцензії, в обмежених кількостях і лише для наших фермерів та переробників, які продемонструють необхідність поповнення запасів", - наголосив глава уряду. Румунія.

Чолаку додав, що його країна підтримує Україну щодо транзиту зерна, але також необхідно захистити румунських фермерів.

Нові умови імпорту діють для української пшениці, кукурудзи, соняшнику та сої. Він відбуватиметься на підставі маркетингової угоди, виданої Міністерством сільського господарства та сільського розвитку Румунії.

Що передувало

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на імпорт українського зерна, яка діяла для Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії.

Після цього Угорщина, Польща та Болгарія вирішили продовжити обмеження в односторонньому порядку.

Україна запропонувала країнам альтернативу у вигляді імпорту лише на підставі ліцензій. Словаччина та Румунія вже підтримали таку ініціативу.

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